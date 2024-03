O colombiano Teófilo Gutiérrez jogou apenas uma temporada no Sporting, mas deixou a sua marca em Alvalade. O avançado até poderia ter chegado antes de 2015 a Portugal, mas para representar o Benfica.

Os encarnados tentaram contratar Teo ao River Plate, por ser um avançado que agradava a Jorge Jesus, com quem viria a trabalhar nos leões.

«Estava no River e não quiseram vender-me ao Benfica. Fizeram a oferta e no River disseram que não chegou nada. Claro que teria ido! Era um clube da Europa, um grande e nesse momento jogava Liga dos Campeões e chegava a finais europeias, perdeu duas», contou o jogador de 38 anos à DSports.

«Quando chego [ao Sporting], sento-me e ele [Jorge Jesus] diz-me isso... E eu “Não me deixaram vir duas vezes. O Gallardo disse que não"», recordou.

«O Benfica estava disposto a pagar. Não era muito, mas para mim era bastante, era marcar a diferença. E saber que uma equipa com tanto prestígio como o Benfica, que consegue produzir grandes estrelas, te quer, é algo muito bonito. Quando me sentei com Jorge Jesus e ele me diz que queria dois ou três anos antes, fiquei gelado. Se soubesse teria ido», garantiu ainda.

Teo Gutiérrez assumiu que, quando existiu o interesse dos encarnados, estava na melhor fase da carreira. «Nessa altura aumentaram-me a duração do contrato e o salário e isso pareceu-me estranho. Estava a marcar golos, mas era estranho! Depois percebi tudo quando cheguei ao Sporting.»

Depois de sair do Sporting, Gutiérrez viveu algumas polémicas e, atualmente, está ao serviço do Real Cartagena.