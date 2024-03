O Sporting tem mais um ponto do que o Benfica e tem ainda um jogo em atraso, mas Ruben Amorim considera que uma eventual vitória sobre o Benfica, na próxima semana, no Estádio de Alvalade, nunca será um xeque-mate ao campeonato. O treinador do Sporting vai mais longe e diz mesmo que jogo desta sexta-feira com o Estrela é «mais decisivo» do que o dérbi com a equipa de Roger Schmidt.

«Não acho, não acho porque já vivemos isso no último título. Nós perdemos seis pontos em quatro jornadas, portanto, tudo pode acontecer. Acho que este jogo com o Estrela é ainda mais importante porque é o preparar para um jogo especial, diferente, não pelo campeonato, mas pela envolvência. Este é o jogo mais importante e eu diria que é até mais decisivo do que o Benfica», referiu o treinador em conferência de imprensa.

Apesar de tudo, o Sporting está em vantagem, vai receber o Benfica em casa e tem ainda um jogo em atraso, o tal jogo em Famalicão que está marcado para 16 de abril. É um campeonato que só o Sporting pode perder?

«Estamos a falar da vantagem de um ponto, obviamente que também estamos a falar de um jogo que ainda temos na mão, mas esse jogo ainda não está ganho. Portanto, se me perguntarem mais para a frente, se correr bem daqui a umas semanas poderei responder a isso. Lembro-me que no primeiro título perguntaram-me isso, nós tínhamos oito ou dez pontos de avanço e eu disse que só nós é que podíamos perder o campeonato. Na altura seria o único treinador em Portugal a perder com uma vantagem tão grande. Quando tiver de dizer, digo, mas agora estamos a falar da diferença de um ponto», destacou.

Resumindo, o treinador considera que ainda é muito cedo para falar em contas. «Um ponto não é nada e o outro jogo ainda não foi ganho, é uma deslocação muito difícil. Toda a gente pode ganhar, toda a gente pode perder. Quando uma equipa grande perde o campeonato, não é só o adversário que ganha, nós também perdemos», referiu ainda.