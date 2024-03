Ruben Amorim confirma que Pedro Gonçalves é baixa para a visita ao Estrela da Amadora e explica que vai procurar gerir a equipa em termos físicos e em termos táticos, mas vai deixar de lado a gestão dos cartões amarelos, mesmo com sete jogadores em risco de falharem o dérbi da Luz na próxima semana.

«A equipa está bem, deu para recuperar jogadores e descansar. Outros foram para a seleção, mas apenas o Inácio fez os 90 minutos no último jogo e, devido ao período de recuperação e também o historial dele, que teve uma lesão no isquiotibial, com pouco tempo de recuperação poderá ter de haver uma gestão», começou por enunciar.

Quanto aos restantes jogadores, o treinador confirmou que Pote está fora das contas, mas ainda pode recuperar para os dois dérbis que os leões vão ter pela frente.

«O resto está pronto para o jogo. Tivemos um percalço com o Seba, que também acabou por recuperar. O Marcus já fez dois dias de treino e também o vamos levar. O Trincão, recuperámos até ao último minuto aquela lesão no pé e também o vamos levar. Neste momento temos de levar toda a gente porque sabemos que é um jogo difícil, contra o Estrela da Amadora é sempre difícil, tem jogadores muito rápidos na frente», prosseguiu.

O Sporting tem sete jogadores em risco de falhar o dérbi para o campeonato, mas o treinador diz que não tem capacidade para gerir esse pormenor, até porque não sabe qual o jogo mais importante no final da conta dos campeonatos.

«Queremos ter sempre o maior número de jogadores disponíveis, não por serem dois dérbis, mas porque são muitos jogadores que podem ficar fora do próximo jogo. Não sabemos qual vai ser o jogo mais importante do campeonato, mas as coisas são como são e temos de jogar todos os jogos a cem por cento. A única gestão que vamos fazer é sobre quem está melhor para vencer este jogo ou a parte que já falei do Inácio. Só nesse aspeto é que poderemos alterar alguma coisa. Portanto, é uma gestão tática, uma gestão física como sempre. Gestão de amarelos acho que não estamos em condições disso, acho que não sabemos qual vai ser o jogo mais importante», destacou.

Pote não vai, portanto, estar esta sexta-feira na Reboleira, mas ainda é uma possibilidade para o primeiro jogo com o Benfica, na Luz, relativo à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. «O Pote não vai estar para este jogo, vamos fazer o máximo para que recupera para a próxima semana», destacou ainda o treinador do Sporting.