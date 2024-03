Famalicão, Sporting, Vizela e Boavista foram as equipas que mais jovens contrataram nas últimas dez janelas de transferências ou seja, desde 2019 até ao momento, de acordo com um estudo feito pelo Observatório do Futebol (CIES).



Em comparação com o período 2014-2019, a média de idades de jogadores recrutados pelos famalicenses desceu de 26.25 para 23.75, uma clara aposta em jovens. De resto, os minhotos permitiram que vários jogadores jovens se desenvolvessem e saltassem para clubes de outra dimensão como foram os casos de Iván Jaime, Ugarte, Pedro Gonçalves ou Toni Martínez.



O Sporting é outra das equipas que optou por investir em talento jovem: desde 2019 a média de idades de reforços baixou de 25,42 para 24,18 justificada pelas contratações de jogadores como Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Diomande, Edwards, entre outros. É, de resto, a equipa que surge em segundo lugar na curva de evolução.



A fechar o pódio surge o Vizela, uma equipa que também tem aposta vincada em jovens jogadores e que baixou a média no que respeita a jogadores contratados de 26.39 para 25.26. Muito perto dos vizelenses está o Boavista que baixou a média de contratações para 24.96 (anteriormente estava nos 26.07).



Em sentido oposto, Benfica e Farense foram quem mais optou por recrutar jogadores mais velhos desde 2019. Entre 2014 e 2019, a média de idades de atletas contratados pelas águias era de 23.50, passando para 25.27 desde então. Já os algarvios confiaram na experiência para a subida à Liga: a média de idades passou de 25.27 a 27.40.



Nota ainda para o FC Porto que surge na 9.ª posição, com um ligeiro aumento na média de idades de jogadores contratados: de 24.49 para 24.61