Antonio Rüdiger foi eleito «homem do jogo» no triunfo da Alemanha sobre a Dinamarca (2-0), enquanto Ruben Vargas foi considerado pela UEFA como o melhor em campo na vitória da Suíça sobre a Itália (2-0), nos dois primeiros jogos dos oitavos de final do Euro 2024.

O central alemão do Real Madrid voltou a ser o grande líder da Mannshaft, desta vez ao lado de Schlotterbeck, no Signa Induna Park, não só na defesa da baliza de Manuel Neuer, mas também na construção do jogo da equipa comandada por Nagelsmann.

Horas antes, o eleito pela UEFA o sexancional triunfo da Suíça sobre os campeões da Europa, foi Ruben Vargas que, já depois de ter feito a assistência para o primeiro golo, marcado por Freuler, marcou ele próprio o segundo, com um remate cruzado de belo efeito, com a bola a fugir de Donnaruma.

Lista de todos os Homens do Jogo

Fase de grupos:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)

Escócia-Suíça: Manuel Akanji (Suíça)

Eslovénia-Sérvia: Zan Karnicnik (Eslovénia)

Dinamarca-Inglaterra: Hojbjerg (Dinamarca)

Espanha-Itália: Nico Williams (Espanha)

Eslováquia-Ucrânia: Mykola Shaparenko (Ucrânia)

Polónia-Áustria: Christoph Baumgartner (Áustria)

Países Baixos-França: Kanté (França)

Geórgia-Chéquia: Giorgi Mamardashvili (Geórgia)

Turquia-Portugal: Bernardo Silva (Portugal)

Bélgica-Roménia: Kevin De Bruyne (Bélgica)

Escócia-Hungria: Roland Sallai (Hungria)

Suíça-Alemanha: Xhaka (Suíça)

Albânia-Espanha: Ferran Torres (Espanha)

Croácia-Itália: Luka Modrić (Croácia)

França-Polónia: Lukasz Skorupski (Polónia)

Países Baixos-Áustria: Marcel Sabitzer (Áustria)

Dinamarca-Sérvia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Inglaterra-Eslovénia: Adam Gnezda Čerin (Eslovénia)

Ucrânia-Bélgica: Kevin De Bruyne (Bélgica)

Eslováquia-Roménia: Stanislas Lobotka (Eslováquia)

Geórgia-Portugal: Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

Turquia-Chéquia: Alper Yilmaz (Turquia)

Oitavos de final:

Suíça-Itália: Ruben Vargas (Suíça)

Alemanha-Dinamarca: Antonio Rüdiger (Alemanha)