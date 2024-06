Com um golo no último segundo de jogo diante da Croácia, a Itália apurou-se para os oitavos de final do Euro 2024.

A campeã em título fechou o Grupo B com quatro pontos, num dia em que, sem jogar, outras três seleções também viram carimbada a passagem à fase a eliminar da prova: Inglaterra (Grupo C) e Países Baixos e França (Grupo D), independentemente da posição final nos respetivos grupos.

Ao todo, são oito os países com lugar já assegurado nos «oitavos». A saber: Alemanha (A), Suíça (A), Espanha (B), Itália (B), Inglaterra (C), Países Baixos (D), França (D) e Portugal, a única seleção do Grupo F já qualificada.

Polónia, Escócia e Albânia são as seleções que já estão fora do Euro 2024.

Nesta altura, há só um jogo confirmado nos oitavos de final: o Itália-Suíça, na metade do quadro oposta à de Portugal.