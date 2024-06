A febre laranja tirou «folga» da Fórmula 1 e regressou ao universo do futebol, mais precisamente a Hamburgo, para a estreia dos Países Baixos no Euro 2024, este domingo, ante a Polónia (14h00). Milhares de adeptos neerlandeses começaram, bem cedo, a fazer a festa nas imediações do Volksparkstadion, onde decorrerão também jogos dos grupos B e F.

A festa começou pelas nove da manhã locais.

Há fanzone, música techno, autocarros com 50 anos de história e até bustos das lendas de outrora. Ao som de «Links Rechts», os adeptos vão cantando «para a esquerda» e «para a direita».

𝟱𝟬𝗲 𝗢𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗙𝗮𝗻𝘄𝗮𝗹𝗸 🧡

De “Dutch Orange bus” kreeg vandaag een schaal uitgereikt door Gijs de Jong als blijk van waardering voor de 50e fanwalk. 👏#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/7AkToU6OG9 — OnsOranje (@OnsOranje) June 16, 2024

Assim, faltará saber se a maioria no apoio resultará em triunfo. Este sábado, as impressionantes molduras humanas de Croácia e Albânia foram insuficientes para galvanizar as respetivas seleções para os pontos, diante de Espanha e Itália.

A partida entre Polónia e Países Baixos será arbitrada por Artur Soares Dias, auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. No VAR estará Tiago Martins.

Na tarde de quarta-feira, o Volksparkstadion acolherá o Croácia-Albânia, do Grupo B.

Entretanto, na tarde de sábado (14h), jogarão nesse estádio Geórgia e Chéquia, do Grupo F. Por fim, na última jornada da fase de grupos, a Chéquia regressa ao reduto do Hamburgo, desta feita para medir forças com a Turquia.