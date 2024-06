Rafael Leão recusou comparar-se a Bellingham, Güler ou Musiala, e assegurou que não olha para os que outros jovens talentos estão a fazer nesta Euro 2024.



«Não olho para os outros. Olho para mim, para a minha seleção, para o que sei fazer e para o que o treinador me transmite. Não ligo aos números. Tenho de focar-me na seleção portuguesa. Se fizer isso, ajudarei a seleção e as exibições vão surgir naturalmente», referiu, em conferência de imprensa.



«Preparei-me mentalmente porque o Euro sempre foi um objetivo. Competir com a camisola da seleção é um orgulho. Não só individualmente, mas também coletivamente. Estou a desfrutar com grandes jogadores e grande treinador. O meu objetivo é fazer uma grande campanha a nível individual e coletivo», acrescentou.



O extremo foi, lembre-se, titular na estreia de Portugal no Campeonato da Europa frente à Chéquia, mas saiu à passagem da hora de jogo.