Julian Nagelsmann era visto como uma das maiores promessas de treinadores a nível Mundial, passou pelo Hoffenheim, RB Leipzig e Bayern de Munique, uma passagem que durou menos tempo do que seria expectável. Em setembro de 2023, Nagelsmann foi nomeado treinador da seleção alemã, com o objetivo de revitalizar a seleção nacional para o Euro 2024.

O sistema tático base da equipa alemã é o 4x2x3x1, mas com várias dinâmicas que muitas vezes fazem com que a equipa utilize outros sistemas. A convocatória para este Euro, comprova que a renovação está a ser realizada, com jovens de grande talento e que podem voltar a trazer a Alemanha a glória.

Momento Ofensivo

Em situação de pontapé de baliza, a seleção alemã procura uma saída a quatro, a optar na maioria das vezes por uma saída curta nos defesas centrais, com dois médios no apoio a essa construção. Essa saída pode ser dos centrais para o guarda-redes e ser este a definir como querem prosseguir a jogada. Podem prosseguir as jogadas, ou através de jogo longo, atraindo a pressão adversária, e com a referência a dar em apoio frontal e libertar, ou então os centrais podem procurar sair em condução, ou procurarem combinação de 3º homem com os jogadores mais avançados.

Posicionamento da seleção germânica no pontapé de baliza

Com a equipa mais próxima da baliza adversária, geralmente colocam-se numa construção a três, com os três centrais, se assim jogarem, ou com um dos médios a baixar para junto deles. Desta forma, procuram ter muitos jogadores próximos, conseguindo fazer muitas combinações onde os médios são muito procurados, para estes definirem como a equipa deve prosseguir a jogada. A chegada a zonas de finalização é realizada através da qualidade individual de Musiala ou Havertz, mas também tem capacidade de chegar com quatro/cinco jogadores a essas zonas, com situações de cruzamentos.

Construção com o adversário em bloco médio, com os médios muito participativos, para atraírem e encontrarem o espaço entrelinhas

Momento Defensivo

A equipa de Nagelsmann pressiona desde o pontapé de baliza, dando alguma liberdade aos centrais e aumenta a intensidade quando a bola entra num dos médios ou no corredor lateral. Posicionam-se num 4x2x3x1, com os médios a terem referências individuais de forma a dificultar o jogo interior aos adversários.

Pressão alta da Alemanha em 4x2x3x1 dá alguma liberdade aos centrais adversários

Em bloco médio, a equipa assume o mesmo posicionamento, 4x2x3x1, com grande foco em fechar o espaço interior, libertando intencionalmente o espaço exterior para o adversário e quando para depois aumentarem a intensidade na pressão. O posicionamento ofensivo, principalmente dos laterais, faz com que a equipa em momento de transição defensiva esteja muito exposta, sofrendo alguns golos nesse momento de jogo, uma vez que só os dois centrais estão preparados para esse momento.

Momento de transição defensiva, em que a equipa alemã apenas tem os dois centrais a garantir esse momento

Jogador Destaque:

Joshua Kimmich pode atuar como médio, como defesa central ou como lateral e nunca baixa o nível de qualidade. É um dos jogadores mais importantes para Nagelsmann, uma vez que pode permitir permutas posicionais trazendo uma dinâmica muito procurada pela seleção alemã. Tem uma grande capacidade de definir os ritmos de jogo, seja a encontrar opções entrelinhas para combinar ou libertar para zonas fora da pressão, isolando colegas, mas também tem uma boa capacidade de drible. Defensivamente é incansável, sendo importante para os equilíbrios.

Jogador Promessa:

Florian Wirtz tem 21 anos, mas demonstra uma maturidade bem acima dessa idade. Depois de uma grande época no Leverkusen, prevê-se que seja destaque no Euro. É um jogador muito completo, com capacidade de receber entrelinhas e depois efetuar passes de qualidade, mas também tem capacidade de ultrapassar os adversários em drible, características que lhe permitem ser uma grande fonte de assistências para golo.