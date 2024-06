Éder esteve este domingo de manhã no Centro Comercial Colombo, ao lado do troféu do Euro 2024, numa iniciativa para levar a taça e o herói do dia mais feliz do futebol português às pessoas. Muitas crianças, e pessoas mais velhas, não perderam por isso a hipótese de falar com o antigo jogador e de tirar uma fotografia ao lado do troféu.

Pelo meio, Éder falou com os jornalistas e comentou por exemplo as imagens de Cristiano Ronaldo a chorar copiosamente após ter perdido a final da Kings Cup, frente ao Al Hilal de Jorge Jesus.

«É o que o Cristiano é. Ele está sempre à procura do seu melhor, na carreira dele trabalhou para isso, para conquistar coisas e para continuar a mostrar porque é que ele é o Cristiano. É o legado que ele tem deixado», referiu Éder.

«Tenho a certeza que ele sente as coisas da forma que demonstra. Quando não não conquista certas coisas, deita isso tudo cá para fora. Por isso vai lutar para conquistar mais coisas para Portugal.»

Ora por isso, Éder não concorda com quem defende que Ronaldo pode já não ser hoje uma opção válida para a Seleção Nacional, numa altura em que está com 39 anos.

«Todos nós podemos ver o Cristiano. Os anos passam, claro, vem mais um ano, e outro, e outro, mas as qualidades continuam lá. Continua a bater recordes. Aliás, os recordes perseguem-no, portanto, não há muito a dizer. É olhar e apreciar.»