No último jogo antes do Europeu 2024, a Espanha goleou a Irlanda do Norte de forma categórica, na noite deste sábado, por 5-1. Foi um jogo em que Pedri esteve em evidência, com um bis.

No jogo disputado no Estadi Mallorca Son Moix, em Palma de Maiorca, até foram os visitantes que chegaram primeiro ao golo. Ballard marcou primeiro, mas a reação espanhola não se fez esperar muito tempo.

A equipa de Luis de La Fuente marcou quatro golos ainda antes do intervalo. O primeiro por intermédio daquele que seria o homem-do-jogo - Pedri, médio do Barcelona, aos 12 minutos, num grande remate de fora da área.

Seguiu-se o capitão Álvaro Morata, aos 18', e de novo Pedri, aos 29'. Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, ampliou a vantagem aos 35 minutos de jogo e deixou a equipa mais confortável para a segunda metade. Nota para o trabalho de Lamine Yamal na assistência.

Para fechar o resultado, Oyer Oyarzabal, da Real Sociedad, marcou o 5-1, aos 60 minutos. Álex Grimaldo, ex-Benfica, participou na partida. Espanha está no Grupo B do Euro 2024, com a Croácia, Itália e Albânia. A Irlanda do Norte não se apurou.