Zlatko Dalić, à frente da seleção croata desde 2017, vai participar no seu segundo Euro e é um selecionador que estará sempre ligado à história do futebol croata, uma vez que levou a seleção ao segundo lugar do Campeonato do Mundo de 2018. O sistema tático utilizado é o 4x2x3x1, que está muito bem estabelecido e com poucas variações.

A convocatória de Dalić para o Euro 2024 trouxe como principal surpresa a inclusão de Martin Baturina, um jovem jogador que atua no Dinamo Zagreb e que a grande temporada que fez ao serviço da sua equipa abriu-lhe espaço nos eleitos. De resto, a convocatória procura mesclar juventude com experiência para formar uma equipa competitiva.

Momento Ofensivo

Em situação de pontapé de baliza, a seleção croata procura uma saída a quatro, a optar na maioria das vezes, por uma saída curta nos centrais, com um ou dois médios a apoiar essa construção. A equipa pode procurar através dos centrais progredir com bola, ou caso o adversário esteja mais pressionante, procurar dinâmicas com jogadores que aparecem entrelinhas para atrair a um lado e depois explorar o lado contrário.

Posicionamento da seleção croata no pontapé de baliza

Com a equipa mais próxima da baliza adversária, geralmente colocam-se numa construção a quatro, com a linha defensiva e os dois médios sempre próximos. Desta forma, procuram colocar muitos jogadores próximos da linha defensiva adversária, utilizando a largura dada pelos laterais para abrir espaços na mesma. A chegada a zonas de finalização é feita ou através da meia distância dos médios, ou através de cruzamento, onde os croatas chegam com muitos jogadores à área que procuram dar soluções diferentes ao jogador que efetua o cruzamento.

Laterais projetam-se para dar largura na construção e colocar muita gente próxima da linha adversária

Momento Defensivo

A equipa de Zlatko Dalic pressiona de formas diferentes de acordo com o adversário, pode ter uma postura mais pressionante, procurando posicionar-se num 4x4x2 em que um dos extremos se junta ao avançado, ou numa postura menos agressiva na primeira fase de pressão, com um 4x1x4x1.

Pressão alta da Croácia em 4x4x2, muito agressivos com as marcações individuais

Em bloco médio, a equipa assume um 4x1x4x1 ou um 4x4x2, numa primeira fase pouco agressivos, mas ao a bola entrar no médio ou se existir um passe para trás, a equipa aumenta a agressividade, tendo bons indicadores de pressão. No último terço, nota-se que a linha defensiva é muito atraída devido às marcações individuais, demonstrando dificuldades na defesa da profundidade.

Momento de inferioridade numérica na linha defensiva da Croácia, devido à atração da linha defensiva

Jogador Destaque:

Luka Modric, apesar dos seus 38 anos, continua a ser a principal referência da Seleção croata. Destaca-se pela sua visão de jogo e qualidade de passe, sendo muito importante no processo ofensivo da seleção dos balcãs, uma vez que é ele que impõe o ritmo de jogo da sua equipa.

Jogador Promessa:

Luka Sučić. Devido à idade, Gvadiol podia enquadrar-se como jovem promessa, mas optamos por destacar o médio de 21 anos Luka Sučić. Atualmente, representa o RB Salzburg, destaca-se por sua versatilidade e habilidade técnica. Sučić possui uma excelente visão de jogo, capacidade de passe e uma boa leitura de jogo, permitindo-lhe atuar tanto como um criador de jogadas quanto em posições mais avançadas no meio-campo.