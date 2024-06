A seleção espanhola arrancou a participação no Euro 2024 com um triunfo autoritário sobre a Croácia por 3-0. «Estou muito contente por todos os que trabalharam no duro para chegarmos a este ponto. Este grupo é ambicioso e uma grande família, pelo que estou muito satisfeito por toda a gente», afirmou o selecionador de Espanha após a partida do Grupo B.

Luis de la Fuente elogiou o jogo «muito completo» dos jogadores, mas avisou que não há tempo para euforias. «Temos de manter os pés no chão. Começámos bem, o que nos dá alguma segurança, mas agora temos de pensar na Itália», apontou a propósito do próximo adversário.

Também em declarações após o jogo, o selecionador croata mostrou-se desapontado com o arranque de competição do conjunto dos Balcãs. «Não foi um bom começo, mas congratulo a Espanha pela vitória. Tivemos falta de energia e de agressividade e concedemos o primeiro golo num erro. O pior foi termos sofrido o terceiro golo nos descontos da primeira parte, num canto. Não podíamos ter permitido isso e o jogo ficou decidido aí», lamento Zlatko Dalic.

«Vamos analisar o que fizemos mal. Demos muito tempo e espaço aos espanhóis, e fomos punidos por isso. Temos mais dois jogos na fase de grupos e é neles que temos de focar a nossa atenção, no sentido de irmos em busca de duas vitórias», concluiu o selecionador da Croácia.