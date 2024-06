Fabián Ruiz foi eleito homem do jogo no triunfo da Espanha sobre a Croácia (3-0), no jogo de abertura do Grupo B da fase final do Euro2024.

O médio do Paris Saint-Germain foi determinante no triunfo da equipa comandada por Luis de la Fuente, ao fazer a assistência, com um grande passe, para Álvaro Morata abrir o marcador, três minutos antes de ele próprio marcar o segundo golo, em drible, na área croata.

É o terceiro jogador a destacar-se nesta fase final, depois do alemão Jamal Musiala, logo na abertura, e do suíço Granit Xhaka, já este sábado.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)