O favoritismo dos Países Baixos colocou mais uma vez à prova a teoria e apesar de um enorme desperdício de oportunidades, a vitória sorriu aos comandados de Ronald Koeman que venceram a Roménia por 3-0.

Grande destaque para três jogadores neerlandeses, Gakpo, Malen e Dumfries, as figuras do encontro por motivos diferentes (que vai perceber ao longo da crónica).

Na Arena de Munique (Allianz Arena), a Roménia teve uma entrada muito forte no encontro e para quem apontava algum favoritismo à turma de Ronald Koeman, os primeiros dez minutos não comprovaram essa teoria.

Com bastante personalidade, os jogadores pressionaram os Países Baixos na zona de construção e as primeiras oportunidades pertenceram à formação romena, com Dennis Man em bom plano.

Só que apesar de uma boa entrada no jogo, a Roménia não conseguiu suster o adversário por muito tempo e graças ao enorme trabalho de Reijnders e Schouten, tanto Gakpo como Dumfries conseguiram atacar o espaço nas costas do adversário.

Desta forma, o avançado do Liverpool teve sucesso num típico movimento de fora para dentro, mas ao invés de rematar em arco, o camisola 11 optou por enviar a bola junto ao primeiro poste. No papel, Nita devia ter feito mais e impedir que o esférico entrasse naquela zona da baliza, mas Gakpo procurou o buraco da agulha e foi lá que abriu o ativo em Munique.

Este foi o momento de viragem no jogo e a partir daqui a Roménia perdeu completamente o norte. Com o bloco baixo, os médios dos Países Baixos trabalharam quase sempre pelas laterais, onde nomeadamente Dumfries teve um papel muito importante no momento ofensivo da equipa.

Foram dele grande parte dos cruzamentos para o interior da área, onde Xavi Simons e Memphis Depay apareceram para criar perigo. Pelo meio, um incidente que envolveu precisamente o lateral do Inter e Mogos, que obrigou à entrada da equipa médica e posteriormente à substituição do camisola 22 da Roménia.

A partir daqui começou o festival de desperdícios da «laranja mecânica», que foram mais nítidos durante os segundos 45 minutos. Ao intervalo, Ronald Koeman tirou Bergwijn do campo (porventura o elemento «menos» no primeiro tempo) e colocou Donyell Malen no lugar do camisola 25.

Em vantagem no encontro, ainda que pela margem mínima, os Países Baixos regressaram dos balneários com maior cautela e a saber que o resultado servia para seguir em frente na competição.

Ainda assim, as atuações deste espetáculo tiveram alguns problemas de som (ou eficácia, como quiser). Entre os postes da baliza romena, Nita foi evitando males maiores para a turma de Iordanescu, mas Ronald Koeman tinha no banco o nome de cartaz para levantar o estádio.

Titular apenas no último jogo da fase de grupo, Malen vestiu a capa de herói e acabou por concretizar o que outros não tiveram a capacidade de fazer. Aos 83 minutos, o autor do 1-0 mostrou raça na luta pela bola e conseguiu mantê-la dentro das quatro linhas para servir de bandeja o segundo ao avançado do Dortmund.

A julgar pelo impacto no encontro, certamente será uma boa dor de cabeça para Koeman daqui para a frente, mas não ficou por aqui. Já passavam três minutos para lá dos 90, quando o camisola 18 meteu uma mudança acima e só parou com o 3-0.

Malen recebeu a bola ainda no meio-campo defensivo e sem pressão levou o esférico colado ao pé direito como um chocolate para uma criança. Já perto da área, driblou sobre um adversário e atirou cruzado, completamente fora do alcance do guarda-redes.

Com este resultado, os Países Baixos seguem para os quartos-de-final deste Euro 2024 e esperam agora pelo adversário que vai sair do jogo entre Áustria e Turquia.

A figura: Dumfries, no ataque ao espaço

Sem sombra de dúvidas o elemento mais desestabilizador no encontro, tendo em conta que todos os lances de perigo lhe passaram pelos pés. Reijnders e Schouten procuraram constantemente o lateral do Inter e este correspondeu em todas as ocasiões, ora com cruzamentos perigosos, ora com tentativas de assistir os companheiros de equipa.

O momento: Gakpo encontra o buraco da agulha

Claramente a jogada que alterou o rumo do encontro. Depois de uma entrada forte da Roménia, esteve nos pés do avançado do Liverpool o golo dos Países Baixos. Gakpo realizou a habitual jogada de fora para dentro e rematou cruzado, junto ao poste direito da baliza romena.