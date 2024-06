Nicolae Stanciu foi eleito o «homem do jogo» na vitória da Roménia frente à Ucrânia, por 3-0, em jogo da primeira jornada do grupo E do Euro 2024.

Capitão de equipa, o médio de 31 anos dos sauditas do Damac esteve em destaque ao anotar o primeiro golo do encontro, com um grande remate ao ângulo da baliza de Lunin.

«O golo dele deu uma enorme motivação aos colegas. Tecnicamente, o remate foi perfeito. (...) Taticamente, foi fundamental para a tática da Roménia», justificou o painel técnico da UEFA que atribuiu o prémio.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)