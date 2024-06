O selecionador da Turquia confessou que Arda Guler, coqueluche da seleção, está em dúvida para o jogo deste sábado com Portugal. «Não está a 100 por cento. Só vamos decidir se joga mesmo em cima do jogo. Mas espero contar com ele», disse Vincenzo Montella na antevisão ao jogo com a equipa das quinas.

O técnico de nacionalidade italiana partilhou a ambição de deixar desconfortáveis os comandados de Roberto Martínez. «Temos de lutar, temos de ser pacientes e temos de ser compactos. Isso será muito importante. Portugal está habituado a ter bola, por isso queremos roubar a bola. Temos de esconder a bola dos jogadores portugueses. Se isso acontecer, vai deixar Portugal desconfortável no jogo. É isso que nós queremos», projetou.

«Portugal tem jogadores fantásticos, mas, sem bola, não podem fazer nada. Por isso, temos de jogar compactos. A defesa tem de começar logo no ataque. E, depois, se marcarmos mais um golo, ganhamos o jogo. É tão simples como isso», acrescentou ainda.

Montella, que tem um passado rico como jogador, falou ainda sobre Cristiano Ronaldo, que continua a ser a referência de Portugal mesmo aos 39 anos. «Não estou surpreendido com a carreira do Ronaldo. É um grande profissional, um exemplo, um modelo para os outros. Vem de uma época em que marcou 50 golos. Tem uma mentalidade fantástica e ainda é um jogador chave para Portugal, mesmo com a idade que tem», considerou.