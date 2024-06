Morten Hjulmand mostrou-se muito feliz, depois da estreia a marcar pela Dinamarca, no empate a um golo frente à Inglaterra.

Em declarações após o encontro, o médio do Sporting confessou ainda não acreditar no golaço que apontou e que garantiu à seleção dinamarquesa mais um ponto, no Grupo C deste Euro 2024.

«Acho que ainda não percebi o golo que marquei pela Dinamarca. Neste momento, o mais importante é que conquistámos um ponto, num jogo muito complicado. Toda a energia que colocámos no momento de pressão sobre a Inglaterra ajudou-nos muito. Dessa forma conseguimos alguns remates de fora da área e um deles, o meu, deu bom resultado», admitiu Hjulmand, à TV 2 Sport.

No último jogo desta fase de grupos, a Dinamarca defronta a Eslovénia e qualquer uma das equipas ainda pode garantir a passagem aos oitavos de final da competição.