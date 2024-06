Este sábado, momentos antes do apito inicial do Itália-Albânia, os adeptos de ambas as seleções juntaram-se fora do estádio para uma espécie de pré-jogo.

Mas, nesta encontro, a Albânia acabou a sair por cima, quando um adepto albanês decidiu partir um molho de esparguete à frente dos adversários.

Defensores do «spaghetti» por inteiro, um dos adeptos italianos até pediu de joelhos para tal não acontecer, mas o rival albanês acabou por partir o coração a uma nação inteira.

O Grupo B pode ser da «morte», mas sucedem-se as provas de boa disposição.

No relvado, a bola começa a rolar às 20h

