Más notícias para Filip Kostic, lateral sérvio, que se lesionou no jogo com a Inglaterra e não vai jogar mais no Euro 2024, informou, esta terça-feira, a Federação Sérvia de Futebol.

«Após a ressonância magnética do joelho esquerdo, foram encontrados danos parciais no ligamento colateral externo. Kostic vai deixar a concentração da seleção sérvia na Alemanha», pode ler-se no comunicado oficial.

Depois de ser substituído aos 43 minutos, devido a ter sentido a lesão, no jogo de domingo, o futebolista de 31 anos fez exames médicos e, face à natureza da lesão, o tempo de recuperação previsto é de duas semanas.

Com base nestas informações, a seleção da Sérvia decidiu libertar o jogador, tendo desejado «uma recuperação bem sucedida e um rápido regresso ao campo. O jogador ainda vai assistir ao jogo com a Eslovénia, esta quinta-feira, mas de seguida abandona o estágio e faz a recuperação em casa.