Jude Bellingham marcou o golo solitário que permitiu à Inglaterra estrear-se no Euro 2004, no domingo à noite, com uma vitória frente à Sérvia (1-0), mas a celebração do jogador do Real Madrid deixou muitos adeptos intrigados.

Logo após o golo, Bellingham correu para Trent Alexander-Arnold, ajoelharam-se de frente um para o ouro, levaram uma mão à cara e baixaram a cabeça, como se estivessem a meditar. Um gesto que deixou muitos adeptos a perguntar pelo significado, mas o jogador já explicou.

O gesto está relacionado com um jogo chamado «Wolf» que os internacionais ingleses têm estado a jogar nos tempos livres, em tudo idêntico ao «Among us», um jogo que se tornou muito popular em 2020, no período de confinamento imposto pela covid-19. Em traços gerais, os jogadores sorteiam cartas e um deles será o lobo que terá de matar os restantes, sem revelar a sua identidade.

Um jogo que deixou um dos membros do staff da equipa técnica da seleção inglesa baralhado e o gesto que os jogadores replicam em campo tem mesmo a ver com isso. Jude Bellingham diz mesmo que a celebração é uma homenagem dirigida aos membros do staff que trabalham na sombra e raramente veem o seu trabalho reconhecido.

«Foi uma celebração dirigida ao staff de apoio que trabalha muito todos os dias e nunca recebe prémios como este [jogador mostrou o prémio de Melhor em campo], nem têm os momentos que nós temos em campo, mas nós valorizamos muito. É importante manter este bom ambiente ao longo do torneio», destacou o internacional inglês do Real Madrid.