Foi um dos momentos da noite da final de Liga dos Campeões. Durante os festejos do Real Madrid pela conquista do troféu, Bellingham percebeu que Mourinho estava ali perto, numa parte exterior do relvado.

O craque inglês correu então na direção do Special One e perguntou-lhe se podia tirar uma fotografia com a mãe. Ao que Mourinho disse que sim, claro. Foi então que o próprio Bellingham pegou no telemóvel e eternizou aquele momento.

Depois de tudo isto, o inglês contou como foi a conversa com o treinador português.

«Perguntei a José Mourinho: 'Pode tirar uma foto com minha mãe, ela adora-o há anos?' Ele concordou de imediato e tirou a foto. Depois disse-me: 'Agora tens de vir comigo. Vens para o Fenerbahçe», revelou.