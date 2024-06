Não é só quando está em campo que Jude Bellingham escuta «Hey Jude». A célebre canção dos Beatles já se tornou um fenómeno entre os adeptos ingleses para se referirem ao médio do Real Madrid, que é um fã assumido da banda que fez sucesso na década de 60.

«Gosto dos Beatles e ouço muito os Beatles. O meu estilo de música é antiquado. Divirto-me a jogar diante dos adeptos ingleses, é uma experiência diferente. Ouvir a bancada inglesa pela primeira vez depois de tantos meses dá-me entusiasmo e eles também gostam muito de mim, dão-me muito amor e tento retribuir-lhes com as minhas exibições no campo», disse o jogador do Real Madrid, em conferência de imprensa, depois da vitória por 1-0 sobre a Sérvia, na ronda inaugural do Grupo C do Euro 2024.

Apesar da vitória e do prémio de MVP, Bellingham admitiu que a seleção inglesa tem pontos a melhorar daqui em diante.

«A primeira parte por que podemos marcar golos a qualquer equipa e a segunda parte mostra que podemos manter a baliza a zeros contra qualquer uma. Claro que em alguns momentos sofremos um pouco, mas não sofremos golos e, quando assim é, só precisas de marcar um golo para ganhar o jogo. São três pontos. Esta equipa é nova e no balneário vamos estar satisfeitos. Claro que há coisas a melhorar, mas no geral estou satisfeito com a exibição», salientou.