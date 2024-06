Portugal continua a preparar o jogo com a Geórgia, que fecha as contas do Grupo F, esta quarta-feira.

Ora, a principal estrela da equipa adversária é Kvicha Kvaratskhelia e é apenas um de muitos nomes complicados que a seleção georgiana tem no plantel. Como forma de «auxiliar» não só quem relata os jogos, mas obviamente todos os amantes do futebol, o avançado do Nápoles aderiu ao desafio da UEFA e ensinou a forma correta de pronunciar o seu próprio nome.