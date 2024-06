Peter Schmeichel e Kasper Schmeichel protagonizaram um bonito momento, após o empate a um golo entre a Dinamarca e a Inglaterra, no jogo desta quinta-feira, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Euro 2024.

A pequena «entrevista» foi conduzida pelo antigo guarda-redes do Sporting, que não escondeu a felicidade de partilhar o momento com o filho. Além das palavras, Kasper ainda ofereceu a camisola do jogo ao pai.

«Já fiz muitas entrevistas de pós-jogo, mas nenhuma como esta», afirmou Peter Schmeichel.

Veja o momento entre pai e filho: