A dois dias do início do Euro 2024, é tempo de fazer previsões sobre o vencedor, o finalista vencido ou até o melhor marcador do torneio.

Ora, foi precisamente isso que fez José Mourinho, questionado pela «TNT Sports» face a seis temas distintos. Destaque claro para a escolha de Portugal para se sagrar campeão da Europa e a Inglaterra perder com os comandados de Roberto Martínez na final.

Além disso, o novo treinador do Fenerbahçe acredita que Vinicius Júnior está na linha da frente para conquistar a Bola de Ouro.

Veja aqui as previsões de José Mourinho para o Euro 2024: