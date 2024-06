Matjaz Kek já vai na sua segunda experiência aos comandos da seleção eslovena. A primeira passagem contou com 49 jogos, entre 2007 e 2011, tendo conseguido a qualificação para o Mundial 2010. A segunda passagem teve início em 2018 e já conta com a qualificação para o Euro 2024.

Momento Ofensivo

A Eslovénia é uma seleção de processos muito simples, mas eficazes. No momento ofensivo, Kek posiciona a equipa num 4x4x2 bastante destacado.

Os laterais encontram-se baixos no terreno, prontos a receber a bola e a conseguirem apoiar os médios em posse. Os médios aparecem simétricos para atrair a pressão nas costas dos médios adversários, enquanto os extremos esticam o jogo e fixam os laterais adversários para criar espaço. Finalmente, um dos avançados ataca a profundidade enquanto o outro baixa no terreno, para criar dúvidas entre os centrais.

Equipa da Eslovénia organizada num 4x2x4, com muitos jogadores junto à linha defensiva adversária

O estilo é bastante direto, sendo que a circulação em terrenos mais recuados apenas serve para atrair o adversário e depois soltar o passe longo para um dos avançados e o extremo do lado da bola atacarem a profundidade, ganhando metros mais à frente.

Em zonas próximas da área, a Eslovénia coloca pouca gente na área, mas o poder que os avançados conferem no ataque ao cruzamento é suficiente para causar danos ao adversário.

Avançados a procurar movimentos contrários, um deles procura movimento na profundidade, o outro procura fixar o centra para libertar o espaço nas costas

Momento Defensivo

Em momento defensivo a Eslovénia adopta um 4x4x2 em bloco médio/baixo, com linhas muito juntas, que procura preencher espaços e não pressionar muito.

Em zonas mais altas do terreno, os avançados ficam ocupados de tapar o espaço central, tentando não permitir que os centrais adversários consigam com facilidade progredir por terrenos interiores. Obrigam ao passe lateral e fazem com que os extremos saltem rapidamente aos laterais adversários.

Eslovénia em bloco médio, formando um 4x4x2, com grande foco em fechar o lado da bola e corredor central

Tentam também que os centrais façam o passe mais longo, até porque Bijol, Blazic e Stankovic dominam e conseguem ganhar os lances aéreos com relativa facilidade.

Em zonas mais próximas da área, a linha de quatro é suplementada muitas vezes pelos extremos a ajudar a formar uma linha de cinco ou de seis, dependendo depois da quantidade de adversários perto da área. São muito fortes na defesa da área devido aos centrais e laterais de natureza sólida e bastante eficaz.

Defesa de cruzamento em 4+2, muito compactos e com as referências de área controladas pelos centrais

Jogador Destaque

Jan Oblak é dos melhores guarda-redes do mundo nos últimos anos e será a peça mais importante para que o conjunto de Matjaz Kek consiga aguentar os adversários da fase de grupos. Para que a Eslovénia tenha sucesso será necessário que o melhor Oblak apareça e seja o esteio defensivo que tem sido nos últimos largos anos pelo Atlético Madrid.

Jogador Promessa

Benjamin Sesko é um dos avançados jovens mais cobiçados do mundo. Os golos marcados pelo RB Salzburg e pelo RB Leipzig não deixaram ninguém desatento e terá no Europeu uma grande oportunidade para mostrar, mais uma vez, o seu melhor nível com toda a capacidade goleadora que apresenta.