Willy Sagnol, que teve uma ótima carreira como jogador e recheada de títulos – por exemplo, cinco Bundesligas, uma Liga Francesa e uma Liga dos Campeões -, consegue o seu primeiro grande feito como treinador: apurar a Geórgia para uma grande competição de seleções.

A seleção georgiana conseguiu a qualificação, não pela via dos grupos – ficou em quarto lugar -, mas por ter vencido o seu grupo da Liga das Nações. Tendo assim direito a uma vaga nos playoffs de acesso, onde viria a derrotar o Luxemburgo (por 2-0) e a Grécia (nos penáltis), atingindo esta conquista épica para o país.

Habitualmente alinham em 5x3x2.

Momento Ofensivo

No pontapé de baliza, formam uma linha de quatro. O central do meio coloca-se à direita do guarda-redes e os centrais exteriores abrem para fora da área. Os laterais sobem ligeiramente para a linha da dupla de médios, com o terceiro elemento do meio-campo um pouco mais adiantado, formando um triângulo no meio. Os dois avançados ficam como referências na frente. Normalmente, procuram uma saída curta nos centrais, que optam por jogar por fora, caso o adversário pressione alto, ou jogo interior, caso essa pressão não seja tão agressiva.

Quando se encontram no meio-campo ofensivo, são os médios responsáveis pela construção. Para isso, tentam encontrar uma linha de passe segura por dentro ou, se a equipa contrária estiver a conseguir fechar o espaço interior, um dos médios baixa no corredor lateral - por fora de um dos centrais exteriores – de forma a facilitar essa ligação. Em zonas de finalização, procuram chegar com quatro jogadores.

Primeira fase de construção com os três centrais e o apoio dos dois médios. O guarda-redes é parte importante nesta construção

Ocupação de zonas de finalização com quatro jogadores, os avançados, o ala do lado contrário e o médio centro na entrada da área

Momento Defensivo

Procuram condicionar alto, a saída de bola do adversário com os dois avançados, acompanhado pelo médio ofensivo. Os dois alas numa posição intermédia para que possam saltar no lateral do lado em que entrar a bola. No entanto, assim que essa primeira linha de pressão é batida, recuam rapidamente para o interior do seu meio-campo.

Nessa fase, mantêm um bloco baixo só procurando fechar linhas de passe, sem pressionar os elementos mais recuados do oponente. Apenas intensificam a pressão, e sobem o bloco, em situações em que a bola se aproxima mais da área contrária ou o guarda-redes é solicitado. A linha de cinco raramente é desfeita, com os centrais a estarem encarregues de pressionar os laterais contrários.

Tendo em conta este posicionamento, os adversários procuram o espaço entrelinhas, devido aos médios terem de cobrir uma largura muito grande e o bloco não estar próximo. Em zonas de finalização, os centrais são muito atraídos ao corredor, podendo o adversário criar superioridade no interior da área.

Posicionamento da equipa para defender as zonas mais baixas, com a linha de cinco sempre montada

A primeira fase de pressão, onde se denota algum espaço que poderá ser aproveitado entrelinhas

Jogador Destaque

Khvicha Kvaratskhelia. Depois de um 2022/23 em que ajudou a devolver o título da Serie A ao Nápoles e foi uma das grandes revelações do futebol europeu, esta temporada foi menos fulgurante. Ainda assim, conseguiu apontar 11 golos e servir os colegas em 7 ocasiões. Se em Itália as coisas não correram como o esperado, ao serviço do seu país superou as expectativas e liderou a Geórgia à sua estreia num Europeu. Atua como extremo, forte no um contra um, desequilibrador e com boa relação com a baliza.

Jogador Promessa

Giorgi Chakvetadze. Atualmente encontra-se no Championship, onde representa o Watford. Foi formado no Dinamo Tbilisi – tal como Kvaratskhelia – e saiu para o KAA Gent quando tinha 18 anos. Vestiu a camisola dos belgas por várias temporadas – passando por empréstimos ao Hamburgo e ao Slovan Bratislava –, até ser transferido para o emblema inglês por 2,5 milhões de euros. Na seleção, costuma atuar como o elemento mais ofensivo do trio de médios. Forte em condução, arrisca e tem momentos que fazem lembrar o futebol de rua. Pode surpreender.