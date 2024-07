João Palhinha em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre a Eslovénia, no desempate por penáltis, em jogo dos oitavos de final do Euro 2024:

Portugal podia ter resolvido mais cedo?

- Hoje foi com muito sofrimento, mas acho que é inteiramente justo, Não podíamos ter perdido este jogo, não só pelo penálti falhado, mas porque tivemos várias ocasiões para marcar. Acho que fizemos um excelente jogo, dominámos por completo. Foi muito sofrimento, sofremos até ao fim, mas ganhar assim também sabe bem.

Cristiano Ronaldo passou por um momento difícil depois do penálti desperdiçado no final da primeira parte do prolongamento?

- Demonstrou a união que a equipa teve. Foi o Cris, mas podia ser outro qualquer, a reação da equipa seria a mesma. Ele vai estar lá dentro no próximo jogo e tenho a certeza que se surgir uma oportunidade ele vai concretizar.