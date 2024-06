Stojkovic já tem uma carreira de longa data como treinador e jogador. Tendo sido uma das boas figuras do futebol sérvio no ativo, Piksi (alcunha) veio com o intuito de dar estabilidade a uma seleção talentosa, mas sempre complicada. Acima de tudo, veio com o intuito de qualificar os sérvios para as grandes competições.

Começou por apurar a seleção para o Mundial 2022 com um golo de Mitrovic, no último minuto de jogo, contra Portugal e, agora, alcançou a qualificação para o Euro 2024 com maior tranquilidade.

Momento Ofensivo

Piksi opta por um 3x4x3 relativamente fluído e que muda algumas dinâmicas consoante os nomes que colocam em campo. Os laterais estão incumbidos de dar largura total e criar perigo pelas alas. No entanto, se do lado esquerdo tanto Kostic como Mladenovic estão sempre a dar largura e a procurar o cruzamento, já do lado direito depende de quem joga. Se for Radjonic, poderá ser utilizado para atacar a largura com funções semelhantes às dos alas esquerdos. Se for Zivkovic, as dinâmicas mudam: como Tadic joga como interior direito, geram-se trocas posicionais constantes entre os dois, para atrair e confundir marcações.

Os centrais ficam responsáveis pela construção, ocupando os três corredores e criando grandes distâncias entre eles. O jogo não é muito elaborado, parte de uma circulação lenta e depois tenta encontrar vantagens num corredor. A partir daí, o envolvimento de Tadic e de Milinkovic-Savic é essencialmente para libertar espaço para os alas cruzarem, à procura de Mitrovic na área.

Com a equipa em construção, os centrais abertos para dificultar marcação e muitos jogadores próximos da linha defensiva

Equipa a atrair no corredor e a libertar espaço na área para através de cruzamentos encontrar o Mitrovic

Momento Defensivo

Em momento defensivo, a Sérvia expõe-se bastante. Usa uma pressão alta, mas bastante descoordenada. Focam-se muito no encaixe individual, mas deixam muitos espaços para os adversários explorarem.

O 3x4x3 de Piksi visa congestionar todo o terreno com marcações individuais. Todavia, dada a natureza competitiva de alguns jogadores e os desequilíbrios constantes provocados, os centrais encontram-se muitas vezes expostos, tendo muito terreno para cobrir. Os adversários conseguem com facilidade aparecer em igualdade ou até superioridade numérica para criar perigo.

Posicionamento em 3x4x3, com uma pressão próxima, agressiva e em algumas zonas com marcações individuais

Mais perto da área, um dos laterais junta-se aos três centrais, enquanto o lateral do lado da bola força o duelo. Os médios servem de tampão para o espaço central.

Posicionamento em zonas mais recuadas, num 5x2x3, um esquema tático que acaba por abrir alguns espaços entre a linha média e a linha ofensiva, principalmente nos corredores

Jogador Destaque

Aleksandar Mitrovic tem tido uma carreira cheia de golos e a ida para a Arábia Saudita, apesar de ter baixado o nível competitivo, não parou a veia goleadora. Tal como no Mundial 2022, será uma das armas em melhor forma e que mais expectativa cria nos sérvios. O seu trabalho ofensivo vai ser determinante para que a Sérvia consiga passar da fase de grupos e criar um real perigo na fase a eliminar.

Jogador Promessa

Lazar Samardzic tem sido constantemente um dos melhores jovens médios da Serie A. Indiscutível na Udinese, associado constantemente aos grandes italianos, o médio sérvio não será titular mas poderá ser suplente de luxo. Dotado de imensa capacidade técnica e de muita facilidade no remate, o ex-Leipzig poderá ser usado para abanar os jogos mais complicados e, quem sabe, poder finalmente selar uma transferência para um patamar superior.