Orkun Kökcü considera que ao jogar mais adiantado no terreno está mais perto de fazer a diferença no jogo frente a Portugal, este sábado, na 2.ª jornada do Grupo F do Euro 2024.

«Se gosto de jogar mais perto dos avançados? Eu próprio já o disse. Gosto de jogar mais à frente. Joguei mais adiantado no Benfica também no final da época. As estatísticas do último jogo mostram-no. Aqui na seleção jogo no meu lugar e espero fazer a diferença amanhã frente a Portugal», afirmou o internacional turco em declarações à Sport TV, considerando a importância do jogo de amanhã.

«É um jogo muito importante para as duas seleções, até porque quem vencer garante já a próxima fase da competição. Será duro, porque Portugal é uma equipa muito forte, mas lutaremos para vencer. Temos muitos adeptos a apoiar-nos aqui na Alemanha e estamos prontos e focados num bom resultado. Cada jogo tem a sua história. Se olharmos para o papel, podemos dizer que Portugal e a Turquia são os favoritos, mas é um grande torneio e tudo pode acontecer», salientou o médio do Benfica, acrescentando que não tem mantido contacto com os seus colegas de equipa nos encarnados.

«Ainda não falei com o António Silva e com o João Neves durante o Euro, apenas antes. Mas é claro que este jogo frente a Portugal será especial. Conheço vários jogadores de Portugal. Não só os meus companheiros de equipa no Benfica, mas também outros que foram meus adversários na Liga. Espero os três pontos neste jogo. E que Portugal fique em segundo», concluiu Kökcü.