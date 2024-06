O selecionador nacional, Roberto Martínez, retirou pressão aos jogadores na véspera do duelo contra a Turquia, da segunda jornada do grupo F. Recorde-se que uma vitória deixa qualquer uma das seleções com a qualificação praticamente assegurada.



«O segundo jogo é o segundo jogo. É muito importante seguirmos no nosso caminho, criarmos competitividade no balneário e crescermos. Queremos jogar bem em todos os jogos. Depois do terceiro jogo... disse que o foco era da tudo nos três primeiros jogos. Depois vamos avaliar o que fizemos bem e o que podemos melhorar. A Turquia tem três pontos, nós também. É normal termos duas equipas que vão tentar ganhar», disse, em conferência de imprensa.



O espanhol deixou, de seguida, elogios ao trabalho de Montella na seleção das «Estrelas Crescentes» e a Arda Güler.



«As pessoas que gostam de futebol celebram grandes momentos. O Güler é um talento sensacional e encaixa-se muito bem nesta equipa. O Montella tornou esta equipa eficiente. Gosto de equipas que deixam os jovens serem importantes. A Turquia tem uma mistura fantástica», realçou.



Martínez frisou que este Europeu já mostrou «que todas as equipas são muito competitivas» e que «todos os jogos são diferentes». O treinador garantiu que Pepe está disponível e preparado para jogar em qualquer sistema.



«O Pepe pode jogar em estruturas táticas diferentes. Ele é um defensor nato, gosta de defender e de comunicar. Tanto pode jogar numa linha de três ou de quatro», destacou.