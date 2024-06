Roberto Martínez reiterou que Cristiano Ronaldo está na Seleção por mérito e pelos desempenhos que teve nos últimos meses. O selecionador nacional aproveitou a questão sobre o capitão para recordar os números que este alcançou com a camisola do Al Nassr.



«O Cristiano teve três remates enquadrados no jogo com a Chéquia. Foi o maior número de remates enquadrados que um avançado teve até agora. Ele foi muito disciplinado, trabalhou muito e é um marcador. Ele abre espaços para os outros e é um jogador de área. No golo do Chico, o espaço surge porque o Cristiano está na área. Trabalhamos com um foco e o Ronaldo é muito importante para nós e para o que queremos fazer na área. A nossa equipa não vive de jogo direto. Queremos chegar ao último terço com cinco, seis ou sete jogadores. O estilo de Portugal não é jogar direto para o ponta de lança. Não precisamos de ter um jogador, mas quatro, cinco ou seis perto do ponta de lança», explicou, em conferência de imprensa.



«Sabe quantos minutos é que o Ronaldo jogou na última época? Não há outro jogador com seis Europeus. É importante percebemos o que ele nos dá. O Ronaldo traz experiência, conhecimento, golos, oportunidades, capacidade de movimentação. O Cristiano está na Seleção porque merece cá estar, é só ver o que ele fez nos últimos meses. Tem capacidade para jogar de quatro ou quatro dias», acrescentou.



O Portugal-Turquia está agendado para a tarde deste sábado (17h00), em Dortmund. O encontro poderá desatar o nó quanto à liderança do Grupo F.