Rafael Leão foi titular na estreia de Portugal neste Euro 2024. No entanto, o extremo foi substituído à passagem da hora de jogo numa altura em que a seleção estava em desvantagem frente à Chéquia.



Convidado a fazer analisar a sua prestação em Leipzig, Leão considerou que «fez uma boa primeira parte».



«Fiz uma boa primeira parte, tentei fazer a diferença. Na segunda parte não consegui ter tanta bola e acabei por sair. No geral fiquei contente com a minha exibição. Claro que queria ter jogado masi tempo, estávamos a perder, ma quem entrou, trouxe energia e garra à equipa. Estou muito contente com o contributo deles», referiu, em conferência de imprensa

Questionado sobre a titularidade, o jogador do AC Milan mostrou-se tranquilo, relativizando essa preocupação.

«Estou preparado para ser titular. Quero ser titular, ajudar, mostrar o porquê de ser titular. Temos muitos jovens de qualidade. Sei que o Neto, Francisco Conceição ou o Jota darão conta do recado também», detalhou.



Autor de 15 golos e 13 assistências esta temporada, Leão não esconde a ambição de atingir o estatuto de titular absoluto na equipa nacional de Portugal.



«No ataque temos grandes jogadores. Longe de ser uma competição. Eu quero ser titular, ajudar a seleção. Tento sempre mostrar o porquê de ser convocado e titular. Tenho tentado fazer na Seleção o que faço no clube», concluiu.



O Portugal-Turquia está agendado para a tarde deste sábado (17h), em Dortmund e vale a liderança do grupo F.