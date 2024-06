Fatawu Issahaku considera que não teve oportunidade de mostrar o seu valor no Sporting.

Numa entrevista à «3news», o internacional ganês recordou o período às ordens de Ruben Amorim, quando chegou a atuar pela equipa B e a forma como a ida para Leicester o ajudou a crescer.

«Mudança para Leicester? Penso que não foi mau porque no Sporting não tinha essa oportunidade e quando me deram, ganhei confiança e mostrei o que tinha para dar. O treinador (Eden Maresca) deu-me confiança dentro de campo e ajudou-me a crescer, não só no campeonato, mas em tudo», confessa o avançado do Leicester.

Ao serviço dos «foxes», que terminaram no primeiro lugar do Championship, o jogador somou 13 assistências e sete golos em 43 jogos. Recordar que pela equipa principal dos leões, Fatawu participou em apenas 12 jogos.

Fatawu já tinha informado os adeptos do Leicester sobre a permanência no clube (agora da Liga Inglesa), em declarações a um «podcast», durante este sábado.