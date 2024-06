Na véspera do duelo contra a Turquia, da segunda jornada do grupo F, Roberto Martínez revelou quem o inspirou no início da carreira.



«O treinador que marcou a minha forma de ver o jogo foi o Cruyff. Tive a oportunidade de ver treinadores com outras metodologias como o Toschak, o Capello e o Pacho Maturana. São treinadores que trabalham bem certos aspetos de uma equipa. Mas a influência maior foi o Johan Cruyff», disse, em conferência de imprensa.



Com a possibilidade de assegurar desde já o apuramento para os oitavos de final do Euro 2024, Portugal defronta este sábado a Turquia, em Dortmund, às 17h00.