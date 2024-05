Zeno Debast é um dos 25 eleitos de Domenico Tedesco, para representar a Bélgica no Euro2024.

As escolhas do selecionador ítalo-germânico foram conhecidas esta terça-feira e além do reforço iminente do Sporting, há também um nome que salta à vista (mas por não fazer parte), Thibaut Courtois. O guardião do Real Madrid recuperou recentemente de uma rotura do ligamento cruzado anterior, que o afastou dos relvados durante meses.

Entre os convocados estão nomes conhecidos do futebol português, como Vertonghen e Witsel, antigos jogadores do Benfica.

Recordar que a Bélgica está no Grupo E deste Campeonato da Europa, juntamente com a Eslováquia, a Roménia e a Ucrânia.

Os convocados da Bélgica:

Guarda-redes: Koen Casteels (Wolfsburgo), Matz Sels (Nottingham Forest) e Thomas Kaminski (Luton Town);

Defesas: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Zeno Debast (Anderlecht), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht) e Axel Witsel (Atletico Madrid);

Médios: Kevin De Bruyne (Man. City), Orel Mangala (Nottingham Forest), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid) e Aster Vranckx (Wolfsburgo);

Avançados: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Man. City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilha), Lois Openda (RB Leipzig) e Leandro Trossard (Arsenal).