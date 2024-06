Marco Guida estará responsável pelo Portugal-Chéquia, agendado para a noite de terça-feira, conforme divulgou este domingo a UEFA.

Em Leipzig, o árbitro italiano, de 43 anos, terá como assistentes os compatriotas Filippo Meli e Giorgio Peretti, enquanto Massimiliano Irrati estará no videoárbitro. O quarto árbitro será o esloveno Rade Obrenovic.

Internacional desde 2014, Marco Guida já arbitrou dois jogos da seleção portugesa. Esteve no particular com Inglaterra, em Wembley (1-0), em junho de 2016, numa partida em que Bruno Alves foi expulso aos 35 minutos.

Mais recentemente, em setembro de 2021, dirigiu o Azerbaijão-Portugal (0-3), numa partida a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2022.

A estreia de Portugal no Euro 2024 está agendada para as 20h de terça-feira e contará com reportagem, ao minuto, do Maisfutebol.

A seleção nacional integra o Grupo F, na companhia de Chéquia, Turquia e Geórgia.