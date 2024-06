O Banco de Portugal vai colocar em circulação uma moeda, designada «UEFA Euro 2024», a partir de 19 de junho.

Com o valor facial de cinco euros, a distribuição da moeda será efetuada através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. No total, vão ser emitidas 25 mil moedas, com acabamento normal, sendo que tem apenas poder liberatório em Portugal.

Na face principal da moeda, está representado um estádio, com o escudo nacional centrado na esfera armilar, sendo que ainda é possível ver o logótipo oficial do Euro 2024 e o nome «Portugal». Já no reverso, uma bola ladeada por dois pés de um jogador, assim como a legenda «Casa da Moeda», a indicação do autor e mais uma vez o nome «UEFA EURO 2024TM».

O Campeonato da Europa arranca esta sexta-feira, com o jogo entre Alemanha e Escócia.