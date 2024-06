Barnabás Varga partilhou informações sobre o seu estado de saúde após um choque arrepiante, sofrido no jogo entre a Hungria e a Escócia, no domingo.

O jogador está no hospital após ter sido submetido a uma cirurgia. Nesta segunda-feira, a mulher do jogador partilhou uma publicação no Instagram de mãos dadas com o futebolista e uma mensagem de agradecimento.

«Obrigada pelas vossas mensagens amáveis e de apoio. O Barni já passou pela cirurgia. Está a precisar de um pouco de descanso, mas vai ficar bem», escreveu Laura Skrapits, em húngaro. A publicação foi depois partilhada na conta de Instagram do próprio Barnabás Varga.

Pouco tempo depois, foi a vez da federação húngara de futebol partilhar uma atualização oficial do estado de saúde do atleta, dizendo também que a cirurgia teve sucesso, na tarde desta segunda-feira. Além disso, adiantam que o atleta deverá ter alta na quarta-feira.

A @KlinikumStutt-ban sikeres műtéten esett át Varga Barnabás hétfő délután. A intézmény arcsérülésekre szakosodott orvosainak tájékoztatása szerint a beavatkozás komplikációmentes volt, így a @Fradi_HU támadója szerdán már el is hagyhatja a kórházat. #csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/Fm34I5co8M — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 24, 2024

O avançado foi transportado de maca após uma disputa aérea com o guarda-redes escocês Angus Gunn, na segunda parte do já referido jogo. Segundo a federação húngara, o avançado fraturou vários ossos da face na sequência do lance.

O sucedido já motivou críticas à resposta médica da UEFA, nomeadamente do capitão Dominik Szoboszlai. O médio disse que a reação dos responsáveis foi lenta, motivando um comunicado da UEFA.