No dia em que Portugal defrontar a Eslovénia, Pepe será um jogador livre depois de o contrato com o FC Porto ter expirado. Questionado acerca do futuro, o defesa fugiu às questões.



«Não navego nesses pensamentos caso contrário ainda me perdia. Não penso muito nisso. O futuro a Deus pertence. Já tenho muitas coisas com as quais me preocupar hoje como por exemplo, a forma como vou defender os meus companheiros no treino e como vou recuperar para o treino de amanhã. É a minha preocupação», atirou, em conferência de imprensa.



O jogador de 41 anos não abriu o jogo mesmo perante a insistência dos jornalistas. «Continuar na Seleção? Ainda não pensei sobre isso. Falta pensar que tenho treino amanhã, é o mais importante. Temos um jogo bastante importante», disse.



Lembre-se que Pepe esteve ligado ao FC Porto nos últimos cinco anos e meio, mas não irá continuar anunciou o novo presidente do clube, André Villas-Boas.