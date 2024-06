Pepe esteve em destaque no triunfo de Portugal contra a Turquia (3-0), no passado sábado. Esta segunda-feira, em conversa com os jornalistas, Diogo Costa teceu elogios ao companheiro de seleção.



«Pelo que fez contra a Turquia está mais do que provado que Pepe pode continuar a jogar ao mais alto nível», disse, em conferência de imprensa, acerca do defesa que está de saída do FC Porto após o seu vínculo ter terminado.



Com um golo sofrido em dois jogos, o guarda-redes salientou «a atitude» defensiva da Seleção neste Europeu.



«Temos tido uma equipa sólida defensivamente. Acho que a equipa está unida e esse é um dos principais motivos para que a bola chegue pouco à nossa baliza. O mister realça a atitude e o exemplo no momento defensivo. É prova de uma grande atitude e união», argumentou.



Diogo Costa admitiu que o golo sofrido contra a Chéquia «foi um pouco frustrante» porque «passei o jogo quase todo sem uma intervenção importante». «Mas é bom sinal. Cabe-me tentar defender aquela bola, mas é bom sinal que a bola chegue poucas vezes perto da baliza.»



O Geórgia-Portugal está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, em Gelsenkirchen.