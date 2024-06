Chama-se Andre Schnura e, mesmo fora de campo, tornou-se uma das figuras deste Euro 2024.

Os vídeos dele a tocar saxofone vestido com a camisola número 9, de Rudi Voeller, rodeado de milhares de adeptos alemães a dançar, a saltar e a cantar, tornaram-se virais e tornaram o músico ele próprio um fenómeno nas redes sociais.

Só no Instagram, por exemplo, já tem de 500 mil seguidores.

Mas quem é afinal Andre Schnura?

Antes de mais, é necessário dizer que a carreira deste músico que se tranformou no hype do verão foi construída em dueto: ao lado do também saxofonista Marius Trapp.

Os dois estudaram jazz e pop na Universidade de Ciências Aplicadas «ArtEZ», em Arhem, nos Países Baixos, e tocam juntos desde os 12 anos, ainda que desde o início as pessoas olhassem de lado para o instrumento, por o considerarem «antiquado e secante».

Intitulado «Stalaxy», o objetivo dos dois artistas de 28 anos era fazer com que o saxofone «fosse divertido outra vez». Tudo começou com uma performance em 2013, na festa do 50.º aniversário do pai de Marius.

A partir daí, começou uma viagem pelo mundo, a espalhar o talento e a música, com o ponto inicial na «Timmendorfer Strand», junto ao Mar Báltico. Seguiu-se um período em Arhem, onde iniciaram os estudos e foi num regresso a casa, em Düsseldorf, que surgiu a ideia de criarem um dueto.

Nas ruas da Alemanha, sempre que joga a seleção, Andre Schnura tem estado sozinho, embora muitas vezes acompanhado de um DJ que ajuda a animar o ambiente. E é assim, sozinho, que ele, apesar de uma carreira com mais de dez anos em dueto, ganhou a notoriedade sem igual, que coincidiu mais ou menos com o início do Euro 2024.

Pelas ruas da Alemanha, o saxofonista tem feito as maravilhas dos adeptos e tornou-se um fenómeno nas redes sociais. Desde Munique, onde a «Mannschaft» defrontou a Escócia, até Estugarda, onde a seleção germânica defrontou a Hungria e mais recentemente em Frankfurt, com o empate a um entre a Alemanha e a Suíça, Andre Schnura acompanha a seleção para todo o lado.

Conhecido no mundo digital como o simples «rapaz do saxofone», o sucesso tornou-se imediato, mal caiu na internet o primeiro vídeo. Desde «Freed from Desire», até «Waka Waka», Andre Schnura toca música para todos os gostos e este Campeonato da Europa ganhou assim mais uma estrela, desta vez, fora dos relvados.

Nas redes sociais são já centenas de pedidos para a UEFA o leve a atuar na final do Europeu. Decididamente, depois deste Campeonato da Europa nada mais será igual na vida de Andre Schnura.