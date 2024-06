Diogo Costa revelou que ainda não sabe quem será o dono da baliza da Seleção no duelo contra a Geórgia, da última jornada da fase de grupos do Euro 2024. O guardião resistiu às questões dos jornalistas e referiu que não há lugar azia no grupo de trabalho, jogue quem jogar.



«Acima de tudo, há amizade neste grupo. Cada um tem ambição de jogar e de dar o seu contributo, mas o respeito está sempre presente. Admitimos todos que o importante é que a seleção ganhe. É esta amizade sólida que nos dá força para o resto do Euro», referiu, em conferência de imprensa.



O jogador do FC Porto disse ainda que «representa Sá e Patrício» quando joga e que Martínez ainda não partilhou com estes quem será o titular na quarta-feira. «O mister ainda não disse, mas o importante é que a Seleção ganhe.»



Questionado sobre imagina celebrar uma possível conquista do Europeu, Diogo Costa idealiza «uma grande loucura».



«Idealizo uma grande loucura e alegria, algo inesquecível. Mas o foco está em jogar bem e ganhar à Geórgia. É a nossa preocupação neste momento», afirmou.



O Geórgia-Portugal está agendado para esta quarta-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen.