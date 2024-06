Já lá vão 20 anos desde o momento histórico em que Ricardo tirou as luvas para defender um penálti, nos quartos de final do Euro 2004, diante da Inglaterra. Depois de travar o remate de Vassell, o guarda-redes português encarregou-se de bater o penálti decisivo que carimbou o bilhete para meia-final.

Ora, já esta segunda-feira, Diogo Costa foi o porta-voz da seleção portuguesa em Marienfeld e, além de falar da relação com Ricardo, agora treinador de guarda-redes da equipa das Quinas, garantiu que não vai tirar as luvas para defender penáltis no Europeu.

«Ainda não falamos sobre isso. É um privilégio ter o Ricardo todos os dias connosco, partilhar momentos únicos e treinar com ele. Que me passe todos os conselhos para que possa defender os penáltis. Defesas? Acho que é com luvas, isso fica para o Ricardo», brincou o internacional português, em conferência de imprensa.



Durante a conversa com os jornalistas, o guardião recusou revelar se recebeu alguma mensagem de Vítor Bruno ou Sérgio Conceição durante este Europeu à semelhança de Jota que foi contactado por Klopp.



«Confesso que já estava preparado para essa pergunta. Devíamos focar no que realmente é importante. Peço-vos que não insistam em questões sobre os clubes», sublinhou.



O Geórgia-Portugal joga-se esta quarta-feira, às 20h00, em Gelsenkirchen.