Gonçalo Ramos foi avaliado pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da «entrada» dura que sofreu por parte de um segurança.

A condição física do avançado do Paris Saint-Germain não inspira preocupação e Roberto Martínez poderá contar com o jogador no treino deste domingo.

Tudo aconteceu, recorde-se, após o apito final do jogo com a Turquia. Quando os jogadores agradeciam o apoio do público, alguns adeptos invadiram o relvado para aproximarem-se dos internacionais portugueses, mas foram travados pelos seguranças. Um «steward» acabou por escorregar e «atropelar» Gonçalo Ramos, que ficou visivelmente magoado e saiu a coxear.