André Villas-Boas confirmou o fim de ciclo de Pepe como jogador do FC Porto, tal como o Maisfutebol já havia noticiado a 7 de junho.

«Sobre a sua continuidade enquanto jogador do FC Porto, isso não irá acontecer, foram-lhe bem explicadas as razões pelas quais infelizmente não poderá acontecer», disse o presidente dos azuis e brancos numa entrevista novo canal NOW.

Villas-Boas deixou, no entanto, em aberto a possibilidade de o jogador de 41 anos continuar ligado profissionalmente ao clube.