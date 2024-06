As escutas relativas ao processo Influencer tiveram, além da política, conversas que se estenderam ao futebol e que sugerem uma alegada promiscuidade entre o FC Porto e a polícia.

Segundo a CNN Portugal, em novembro de 2021 o então ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, ligou ao pai, ex-presidente da Mesa da AG do clube azul e branco, a propósito das notícias que tinham acabado de sair sobre buscas à SAD.

José Manuel Matos Fernandes, o pai do ex-ministro disse-lhe não só que já tinha visto as notícias, como foi ele próprio a dar conta disso mesmo ao então presidente do FC Porto Pinto da Costa e a Adelino Caldeira a SAD dois dias antes quando havia estado no Dragão a assistir ao jogo com o Feirense para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

A data das buscas foi, sugeriu, concertada com o FC Porto para não coincidir com o dia do encontro com o Liverpool para a Liga dos Campeões, a 24 de novembro. «Eles até já tinham pedido que fosse hoje para não ser no dia do jogo; e a polícia disse que então era na segunda ou na sexta», disse.

A SAD portista foi alvo de buscas por suspeitas de crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais em algumas das transferências promovidas pelo clube.