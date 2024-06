Michal Sadílek é baixa na Chéquia para o Euro 2024. Enquanto passeava de bicicleta, no centro de estágios austríaco de Schladming, o médio caiu e magoou-se na perna.

Aos 25 anos, Sadílek – que joga no Twente – preparava-se para o segundo Europeu, depois da participação em 2021.

Depois de usar a braçadeira no jogo de preparação diante de Malta (7-1), Sadílek desfalca os checos, a nove dias da estreia no Euro, diante de Portugal.

O selecionador Ivan Hasek lamenta esta lesão, descrevendo-a como um «duro golpe».

«Era um dos jogadores mais experientes. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma rápida recuperação. Se convocarei outro jogador? Decidirei nos próximos dias», disse Ivan Hasek.

Michal Sadílek conta com 24 internacionalizações, além de um golo. Era um dos sete resistentes do Euro 2020.

A Chéquia encerrará a preparação do Euro 2024 na tarde desta segunda-feira (17h), diante da Macedónia do Norte. Depois, integrará o Grupo F, com Portugal, Turquia e Geórgia.