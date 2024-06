O Brasil venceu o México por 3-2, na madrugada deste domingo, em jogo particular realizado no Texas, Estados Unidos, e marcado pela estreia do avançado do FC Porto, Evanilson, na seleção brasileira.

Com Evanilson a titular e Pepê como suplente utilizado (entrou aos 63 minutos, altura em que Evanilson saiu), o Brasil entrou bem e inaugurou o marcador por Andres Pereira, aos cinco minutos.

Tal como na primeira parte, o Brasil entrou bem na segunda e Gabriel Martinelli fez o 2-0, aos 48 minutos.

A partir da hora de jogo, o selecionador do Brasil, Dorival Júnior, começou a fazer substituições (foram seis, no total), com a entrada de vários jogadores habitualmente titulares, como Paquetá, Endrick, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. E foi já com estes em campo que o México conseguiu reagir e chegar ao 2-2.

Aos 73 minutos, Julián Quiñones fez o primeiro golo dos mexicanos e, já em tempo de compensação, Guillermo Martínez fez o empate (90+2m). Porém, ao cair do pano, Endrick (90+6m) decidiu o jogo para o Brasil, que teve ainda o portista Wendell como suplente não utilizado.